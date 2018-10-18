Аэрофлот намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира рейса Сочи - Москва

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На рейсе Аэрофлота SU 1131, следовавшего из Сочи в Москву, 16 октября 2018 года произошёл инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира.



Пассажир класса бизнес, находясь на борту с заметными признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на транспорте: угрожал кабинному экипажу, представляясь полковником ФСБ, кричал, всячески создавал дискомфорт для других пассажиров рейса. На устные и письменные предупреждения не реагировал, официальное письменное предупреждение, вынесенное командиром воздушного судна, разорвал и бросил в лицо бортпроводнику.



В связи с создавшейся угрозой безопасности полета, командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Краснодара, где авиадебошир был передан сотрудникам полиции.



«На рейсах Аэрофлота будут жестко пресекаться любые попытки оскорбления и физического воздействия на экипаж и пассажиров. За подобные действия дебоширы должны отвечать по всей строгости закона, вплоть до уголовной ответственности и внесения в «черный список». Авиакомпания также потребует полного возмещения своих убытков, в том числе ущерба, который мог быть причинен другим пассажирам», – заявил заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.