Казанский «Рубин» на два года лишили еврокубков за нарушение финансового fair play

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил казанский «Рубин» от следующего еврокубка. Как уточняет пресс-служба УЕФА, татарстанцев наказали за повторное нарушение финансового fair play (клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают).

В мае 2014 года «Рубин» уже штрафовали за аналогичное нарушение на 6 миллионов евро. Отмечается, что клуб может обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

После 10 туров текущего сезона подопечные Курбана Бердыева занимают пятое место в турнирной таблице, дающее право участия в Лиге Европы.

Ранее аналогичное наказание было вынесено в отношении итальянского «Милана». А вот петербургский «Зенит» УЕФА признал соответствующим финансовому fair play.