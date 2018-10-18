После серии смертельных ДТП с автобусами ГИБДД устроит масштабные проверки по всей стране

Госавтоинспекция проведет рейды по всей стране, чтобы пресечь нарушения, допускаемые владельцами и водителями автобусов. Масштабные профилактические мероприятия связаны с недавними авариями в Тверской области и Чувашии, где погибли более 20 человек.

Как сообщается 18 октября на сайте ГИБДД РФ, по официальной статистике, за 9 месяцев 2018 года число ДТП с автобусами выросло на 0,9%. В 8923 авариях погибли более 600 человек, более 13 тысяч получили травмы. Самые тяжелые последствия – у аварий с межрегиональными и междугородними автобусами, особенно на скоростных участках дорог, где происходит большинство резонансных ДТП.

Дорожным полицейским поручили проанализировать обстановку в сфере автобусных перевозок и провести проверки и рейды. Особое внимание полицейские обратят на легальность перевозок, согласование маршрутов с властями, наличие мест для организованной стоянки автобусов и условий для проведения предрейсовых проверок транспорта и медосмотров водителей, соблюдение условий труда и отдыха водителей.

По вечерам и ночам инспекторы вместе с медработниками будут проводить сплошные проверки водителей межрегиональных и междугородних автобусов на алкоголь, наркотики и состояние здоровья. Патрульные скрыто проконтролируют соблюдение водителями ПДД. А кроме того, ГИБДД прорабатывает с владельцами автодорог возможности ограничения скорости для автобусов.

Вечером 11 октября в Чувашии на трассе М-7 «Волга» столкнулись микроавтобус и самосвал, выехавший на встречную полосу. Авария унесла жизни 13 человек, еще семеро получили травмы. После ДТП возбудили два уголовных дела: за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (в отношении водителя грузовика) и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и также повлекших смерть более двух человек.

А за неделю до этого на дороге Тверь – Ржев в Тверской области лоб в лоб столкнулись маршрутка и автобус. Предположительно, водитель микроавтобуса пошел на обгон, но не успел завершить маневр. В результате погибли 13 человек, среди них – сотрудницы местных больниц. Выжили только три человека.