Кто снимет сливки с канадской травы. Игра с неопределенными рисками

В Канаде вступил в силу закон, легализующий хранение и использование марихуаны «в рекреационных целях». С точки зрения интернационального права это полное безобразие. С точки зрения бизнеса – игра с неопределенными рисками.

премьер-министр Канады Жастин Трюдо// Cigdem Ucuncu/NarPhotos/ABACAPRESS/Коммерсантъ

Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) заявил, что Канада нарушила Единую конвенцию 1961 года о наркотических средствах с учетом поправок Протокола 1972 года, в которой никаких «рекреационных целей» для наркотиков не предусмотрено. Представительство России при ОБСЕ категорически осудило Канаду за подрыв режима контроля над наркотиками. Представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что Канада фактически создает крупнейший в мире коммерческий наркорынок.

Более того — канадцы потеряли совесть до такой степени, что за какие-то полтора-два года организовали новый биржевой сектор. И пока жители страны выстраиваются в очередь за пакетиками с зельем, брокеры всматриваются в биржевые котировки. Акции компаний, занимающихся производством медицинского каннабиса и его компонентов, на волне легализации подорожали в разы. «Фонтанка» напоминает: в России марихуана отнесена к запрещенным веществам, полностью изъятым из гражданского оборота. Употребление карается административным штрафом или арестом (ст. 6.9 КоАП). За хранение шести граммов каннабиса даже без цели сбыта можно получить реальный уголовный срок до трех лет. Так что мы ни в коем случае не призываем покупать эти акции, а лишь удивляемся.

Самые рисковые закупились перспективными, но морально сомнительными бумагами еще до первого слушания законопроекта в канадском Сенате. Но пик ажиотажа уходит — а с ним и возможность сорвать куш.

Управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган рассказал «Фонтанке», что с канадцами обсуждал акции компаний, производящих каннабис в законных медицинских целях, еще лет пять назад. «Тогда эта тема казалась мне слишком экзотичной, – говорит Коган. – Активно заниматься ею я начал примерно года два назад. С тех пор акции компаний, которые связаны с лечебным каннабисом, выросли на 200-500%. Идет настоящий бум. Что происходит? Тогда были только разговоры о легализации, а сегодня все уже сделано. Но самое интересное другое. Канадские компании стали выходить на международные рынки. Поэтому некоторые из этих компаний по своей капитализации стоят десятки миллиардов долларов. На наших глазах выросли крупные корпорации. Есть, например, корпорация, которая называется WEED — она же Canopy Growth Corporation. Она сейчас стоит, на минуточку, порядка 16 млрд долларов».

Капитализация компании Aurora составляет порядка 13 млрд долларов, Aphria — около 5 млрд долларов. Есть компании поменьше, такие как Cannabis Trust, Maricann Group. Десятки компаний помельче спешат успеть заработать на модной и ставшей легальной в пределах Канады теме.

Акции этих компаний официально торгуются на Ванкуверской бирже, на Toronto Stock Exchange и на фондовой бирже NASDAQ в США. Пока беспокойство международных организаций их не тревожит, но, если с «выходом на международный рынок» начнутся проблемы, все может измениться.

«Сливки, конечно, уже сняты, – говорит Коган. – Я почти год пишу об этом в своем канале. Тогда акции были на 50-70% дешевле, чем сейчас. Сегодня, если действовать по принципу «покупай на слухах, продавай на фактах», – тогда да, время упущено. Очевидно, можно ожидать мощной коррекции».

Эксперт отмечает, что еще 2-3 дня назад для тех, кто решил поиграть с канадскими акциями, было правильно зафиксировать прибыль. И, действительно, вскоре эти бумаги снизились в цене на 5-15%. Падение продолжается. Organigram Holding падает на 3%. Компания Cannabis Trust Holding – на 8%, WEED — на 5%. «Это нормально, – говорит Коган. – Классическая реализация принципа «видишь хайп — продавай». Но я считаю, что эта отрасль должна немного отстояться. Не бывает стремительного роста без стремительных падений. Позавчера очень сильное движение пошло наверх, очевидно, надо было задуматься о том, чтобы продать акции. И я эти акции продавал. Завтра-послезавтра, а может быть, и через неделю, я планирую начать формировать позиции по этим бумагам». В любом случае, признается Евгений Коган, он не стал бы вкладывать в них больше 15% своих средств.

Мода и вызванный ею ажиотаж сопутствуют биржевой торговле, но затем, как отмечает Евгений Коган, неизбежно следует расплата. Акции канадских компаний, производящих медицинский каннабис, остаются рискованным активом.

Вряд ли Канада под давлением международной общественности поспешит отобрать у своих граждан сомнительную свободу купить не более 30 граммов каннабиса для личных нужд. Но ограничительные меры уже введены. Так, за продажу наркотика несовершеннолетнему грозит до 14 лет тюрьмы. Практика покажет и то, насколько успешно Канада справится с ограничением вывоза каннабиса туристами.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»