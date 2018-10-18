«Импульсивные действия вряд ли помогут делу». В Кремле примут меры из-за трагедии в Керчи, но только после «тщательного анализа»
Для предотвращения трагедий, подобных той, что произошла в керченском колледже, необходимо тщательно проанализировать все обстоятельства происшествия и только потом делать выводы. Как пишет РБК, об этом 18 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Импульсивные сиюминутные решения не помогут делу, подчеркнул Песков.
«Предстоит точно определить все детали этого трагического массового убийства. И только после этого уже, наверно, специалисты должны прогнозировать те или иные действия. Потому что, конечно, это очень опасная тенденция и, безусловно, предстоит очень глубокий анализ», — заявил пресс-секретарь российского президента.
Так Песков ответил на вопрос о том, какие меры Кремль готов поддержать после массового убийства в Керченском политехническом колледже. Напомним, уже предложено ужесточить правила ношения оружия, усилить меры безопасности в учебных заведениях и продавать оружие только с 21 года. Быстрее всех, как обычно, отреагировали депутаты Госдумы, однако Песков призвал не торопиться, а решения принимать только после того, как удастся установить все обстоятельства происшествия.
«Еще раз повторюсь, здесь такие сиюминутные какие-то действия, импульсивные, они объяснимы, но они вряд ли помогут делу. Здесь нужен очень серьезный системный подход», – подытожил представитель Путина.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4 курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.
При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом».