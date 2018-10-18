«Импульсивные действия вряд ли помогут делу». В Кремле примут меры из-за трагедии в Керчи, но только после «тщательного анализа»

Для предотвращения трагедий, подобных той, что произошла в керченском колледже, необходимо тщательно проанализировать все обстоятельства происшествия и только потом делать выводы. Как пишет РБК, об этом 18 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Импульсивные сиюминутные решения не помогут делу, подчеркнул Песков.

«Предстоит точно определить все детали этого трагического массового убийства. И только после этого уже, наверно, специалисты должны прогнозировать те или иные действия. Потому что, конечно, это очень опасная тенденция и, безусловно, предстоит очень глубокий анализ», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Так Песков ответил на вопрос о том, какие меры Кремль готов поддержать после массового убийства в Керченском политехническом колледже. Напомним, уже предложено ужесточить правила ношения оружия, усилить меры безопасности в учебных заведениях и продавать оружие только с 21 года. Быстрее всех, как обычно, отреагировали депутаты Госдумы, однако Песков призвал не торопиться, а решения принимать только после того, как удастся установить все обстоятельства происшествия.