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Общество
18.10.2018 13:06
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Организатор протестов в Ингушетии: Бессрочный митинг был прерван потому, что люди элементарно устали

На 14-й день бессрочной акции против новой границы с Чечней, которая проходила в столице Ингушетии городе Магасе, люди покинули улицы. Это не связано с какими-либо договорённостями с властями, просто люди устали, и было решено сделать паузу, – рассказал «Фонтанке» председатель общественного движения «Опора  Ингушетии», член оргкомитета митинга Барах Чемурзиев.

«Изначально мы выходили без уведомления вообще. Потом власть нам узаконила акцию. Вчера был последний день согласования. Власть нас попросила сделать паузу и дала согласование на 31 октября. Сказали, что мы можем продолжать тогда. Нужно понимать, что мы здесь стояли две недели без перерыва. Микрофон работал постоянно. Сейчас люди устали просто чисто физически. И с нашей стороны, и со стороны полиции. Город был фактически парализован. Всем нужно передохнуть. Тем более что на встрече в Пятигорске Кремль нам прямо заявил, что нам придётся жить с принятым решением о границе. Поэтому мы решили поменять формат своих действий после тайм-аута», – рассказал «Фонтанке» Барах Чемурзиев.

Соорганизатор акции уточнил, что никаких договорённостей с властями полностью прекращать протест на данный момент нет.

«Вернуться в центр Магаса мы можем в любой момент. Собраться по сигналу. То, что называется, можем повторить. Сейчас мы будем расширять географию протеста. Будем проводить сходы во всех населённых пунктах республики. Соберём консолидированное мнение всех жителей. Нас об этом не просили. Это наша инициатива. Наш уход с улиц и старт рассмотрения в Конституционном суде республики жалоб на законность решения о новой границе – это простое совпадение», – пояснил один из лидеров протеста против новой границы с Чечнёй.

Протесты в центре Магаса начались 4 октября, в день рассмотрения местным парламентом соглашения о границе с Чечнёй. Протестующие уверены, что в результате от Ингушетии в пользу Чечни будут отчуждены 26000 га территории. Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне заявил, что пытаться «вбить клин» между жителями двух республик «абсолютно неприемлемо и бесполезно».

Пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов говорил «Фонтанке», что обмен приграничными территориями равноценен. Специалист по Северному Кавказу Максим Шевченко дал свою оценку ситуации и рассказал подоплёку противостояния участников протестов и главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

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