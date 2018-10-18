Мини-электромобиль-трансформер: Rinspeed представил беспилотник на все случаи городской жизни

Компания Rinspeed представила «младшего брата» своего концепт-кара SNAP, дебютировавшего на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в 2017 году. Миниатюрный концепт размером с двухместный электромобиль Renault Twizy получил имя microSNAP, пишет Carscoops.

Rinspeed пока не раскрывает детали новой разработки, представив лишь тизеры, но известно, что microSNAP пойдет по стопам своего «старшего брата». Концепт так же будет состоять из самоходного шасси Skateboard и сменного модуля Pod. В шасси помещаются электрический мотор и компоненты системы автономного управления. А сменных «подов» может быть множество для различных целей – от перевозки пассажиров до доставки еды.

Главная фишка такой концепции в том, что выпускать шасси и сменные модули можно отдельно друг от друга, лишь обеспечивая их совместимость. Таким образом если движущая платформа выйдет из строя или устареет, ее просто можно будет заменить, не покупая заново модули. Как итог – заметная экономия, ведь менять придется только часть автомобиля.

Компания Rinspeed известна своими необычными идеями и концептами. Тем не менее фирма не забрасывает концепт SNAP. В компании отметили, что «стартап уже на чертежных досках», и ведутся переговоры с инвесторами. Но когда может начаться производство модели, пока не известно.