Производители автомобилей в России просят чиновников не помогать новичкам

Представители АвтоВАЗа, КамАЗа, ГАЗа, «Соллерса», Renault, Nissan, Mitsubishi и Daimler направили в Минпромторг письмо с предложениями о новом инвестиционном режиме в автопроме, пишут «Ведомости». Дело в том, что российский автопром загружен всего на 44%.

Минпромторг и Минэкономразвития сейчас разрабатывают проект новых соглашений о промсборке. Большинство действующих соглашений истекают в ближайший год. Согласно им производители, осуществляющие сборку автомобилей на территории России, получали большие льготы по уплате таможенных пошлин на импортные комплектующие, но взамен концерны брали обязательства постепенно увеличивать локализацию производства, то есть от сборки переходить к полноценному производству. Сейчас же разрабатываемые новые условия для автозаводов предусматривают заключение так называемых специальных инвестиционных контрактов, согласно которым государство берет на себя обязательства по господдержке и неухудшению экономических условий (читай, налогов), а другая сторона обязуется продолжать локализацию производства.

В целом в письме представителей автопроизводителей выражается одобрение идеи перехода на так называемые «специнвестконтракты» и готовность продолжать локализацию, налаживая производство в России все более сложных компонентов и агрегатов. Однако при этом автоконцерны считают, что господдержка создания новых производств должна быть прекращена, поскольку уже сейчас из-за кризиса мощности по выпуску автомобилей в стране оказались избыточными. По данным Минпромторга, в 2017 году российские автозаводы были загружены на лишь 44%.

В письме автоконцерны выражают мнение, что нужно сконцентрироваться на дальнейшей локализации продуктов, принимать меры повышении загрузки имеющихся мощностей до минимум 80%, в том числе за счет экспорта. При этом автопромышленники просят сохранить в новом режиме возможность заключать консорциумы, поскольку принцип консорциумов позволит окупить инвестиции в производство, локализацию и в рынка сбыта.

При этом некоторые крупные российские автопроизводители – представительства Hyundai, Toyota, Volkswagen, Ford Sollers, «ПСМА рус» (выпускает в Калуге автомобили Peugeot, Citroen и Mitsubishi) и «Автотор» письма не подписывали.

«Ведомости» считают, что далеко не все поддерживают идею изменения режима работы автозаводов. Условно автопроизводителей можно разделить на две группы, приводит газета мнение сотрудника одного из автоконцернов. Первая группа — это бывшие советские предприятия, у которых есть и свое производство двигателей и других агрегатов. Эти производители считают, что нужно поддерживать только производства с высокой локализацией.

Вторая группа – это производители моделей автомобилей с невысокой серийностью (например, сегмент премиум), которые не могут для таких серий выпускать собственные двигатели или другие ключевые узлы. Для многих из них существенная локализация просто невозможна, и к таким производителям, конечно, требуется индивидуальный подход.

Основные просьбы автоконцернов справедливы, и власти, скорее всего, пойдут им навстречу, приводят «Ведомости» мнение старшего аналитика «Атона» Михаила Ганелина. Скорее всего, сохранится и возможность создавать консорциумы. А вот решение о доступе к господдержке новых автопроизводств, особенно в том, что касается производства нишевых, премиальных автомобилей, скорее всего, будет решаться индивидуально, и большую роль здесь может играть лоббистский потенциал конкретной компании.