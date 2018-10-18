«Защитник русских матерей» Йохан Бекман получил условный срок за травлю журналистки

Суд Хельсинки 18 октября приговорил доцента Йохана Бекмана, известного в России своим активным участием в скандалах с изъятием детей в Финляндии, к одному году условно и выплате денежной компенсации за преследование журналистки общественной телерадиокомпании Yle Йессики Аро, которая в том числе расследовала деятельность российской «фабрики троллей». Об этом сообщает Iltalehti.

Согласно обвинению, Бекман организовал информационную кампанию, чтобы с помощью обсуждений в публичном пространстве сделать из Аро «пособницу спецслужб Эстонии и США». Статьи о журналистке с «домыслами и искаженными сведениями» и «фотожабы» появились в финском интернет-таблоиде MV-lehti, который был известен критическими материалами о мигрантах и позиционировал себя как «альтернативное СМИ» (подробнее). Издание закрыли, а его редактор Илья Яницкин оказался на одной скамье подсудимых с доцентом.

Прокурор требовал для Бекмана реальный срок в 8 месяцев. Суд признал его виновным в преследовании, оскорблении чести и достоинства при отягчающих обстоятельствах и подстрекательствах к оскорблению чести и достоинства при отягчающих обстоятельствах. Помимо условного срока в год, Бекман приговорён к выплате компенсации Аро в размере 22 тысяч евро.

Также осуждён и основатель скандальной онлайн-газеты MV-lehti Илья Яницкин – по 16 эпизодам, связанным с деятельностью его издания, он получил реальный тюремный срок – год и 10 месяцев. Также суд обязал его выплатить компенсацию в размере 35 тысяч евро Йессике Аро и 75 тысяч евро — медиахолдингу Sanoma Media Finland.