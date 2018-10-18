Гроза салонов сотовой связи в Петербурге и области изолирован на 11 лет

Налетчика на салоны сотовой связи в Петербурге и Ленобласти посадили на 11 лет в колонию строгого режима.

Как сообщает 18 октября пресс-служба судов Северной столицы, на скамье подсудимых оказался Артур Тагиев, которому, кроме разбоя, вменяли еще статью о бандитизме. Действовал осужденный под руководством Вячеслава Яницкого, летом 2018 года уже получившего шесть лет строгого режима по этому же делу.

По версии следствия, с участием Тагиева в апреле – мае 2016 года банда совершила налеты на салоны МТС в Тосно, Кировске, а также на улице Политехнической в Петербурге. Преступники вынесли оттуда телефоны и выручку почти на 1,9 млн рублей.

Тагиев признал вину в разбое, но не в бандитизме. Поэтому наказание — почти вдвое больше, чем у организатора преступной группы. Яницкий тогда вину признал, раскаялся и частично возместил ущерб. Дело слушали в особом порядке, оно закончилось 6-летним сроком. Тагиев оказался не таким сговорчивым и получил 11 лет строгого режима.

Ранее сообщалось о четверых участниках этой банды. Они наведывались в торговые точки с пистолетами, деревянными молотками и ножами. Кроме МТС, налетчики заходили в «Связной» и «Евросеть».