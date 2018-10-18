На Пулковском тушили «Газель» с тайным грузом и шофёром в кабине

Самоубийственное упрямство водителя «Газели», загоревшейся 18 октября на Пулковском шоссе прямо у поста ДПС, обсуждают в соцсетях. Судя по фотографиям и видео, во время тушения своей машины он находился прямо за рулём.

По данным городского ГУ МЧС, вызов на Пулковское шоссе, 50, поступил в 10:41. Один расчёт (пять человек личного состава) ликвидировал возгорание в 11:18. Сведения о пострадавших не поступали, отмечается в сообщении.

Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» предположили было, что водителю не выбраться – возможно, его зажало. «Да он там добровольно сидит, не выдумывайте», – уверил всех Антон.

«А я остановился и помог, хорошо, у меня вода осталась в миксере», – рассказывает Алексей.

После тушения на дороге осталась куча мусора, а в кузове обнаружилась цистерна. «Типа вата там у него в мешках, а там бочка спрятана под дизель, барыга», – отмечает Алексей. «Вот судьба, прятал от гаишников цистерну с топливом, а у поста так пропалился», – добавляет Андрон.

В группе «Транспортный коллапс, Красное Село» тоже развивают эту версию. «Видать, гайцы груз хотели арестовать, – предполагает Лев. – Нету груза, нету штрафа». «Прямо у поста! Тот случай, когда слово «палево» – самое подходящее», – иронизирует Евгений.