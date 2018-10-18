В Госдуме предложили не продавать оружие 18-летним после трагедии в Керчи
Продажу оружия в России предлагают ограничить. Возрастной ценз могут поднять до 21 года для того, чтобы предотвратить новые массовые убийства в учебных заведениях.
«Необходимо всё оружие, включая даже пневматическое, продавать исключительно с 21 года», – цитирует 18 октября RT первого замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ивана Сухарева, который готовит законопроект.
По словам депутата, психика 18-летнего молодого человека не готова к владению оружием.
«Это законодатели отчасти учли в федеральном законе об оружии, ограничив продажу травматического оружия с 21 года. Но почему тогда этим всё и ограничилось? Почему доступ к огнестрельному оружию остался на отметке 18 лет? В этом отсутствует логика, и отсюда возникают подобные последствия», – считает парламентарий.
Народный избранник также уверен, что необходимо усилить меры безопасности во всех учебных заведениях страны. Ранее он предлагал установить в них металлодетекторы.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4 курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.
При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом».