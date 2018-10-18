В Госдуме предложили не продавать оружие 18-летним после трагедии в Керчи

Продажу оружия в России предлагают ограничить. Возрастной ценз могут поднять до 21 года для того, чтобы предотвратить новые массовые убийства в учебных заведениях.

«Необходимо всё оружие, включая даже пневматическое, продавать исключительно с 21 года», – цитирует 18 октября RT первого замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ивана Сухарева, который готовит законопроект.

По словам депутата, психика 18-летнего молодого человека не готова к владению оружием.

«Это законодатели отчасти учли в федеральном законе об оружии, ограничив продажу травматического оружия с 21 года. Но почему тогда этим всё и ограничилось? Почему доступ к огнестрельному оружию остался на отметке 18 лет? В этом отсутствует логика, и отсюда возникают подобные последствия», – считает парламентарий.

Народный избранник также уверен, что необходимо усилить меры безопасности во всех учебных заведениях страны. Ранее он предлагал установить в них металлодетекторы.