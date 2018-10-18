«Ведомости»: ВТБ и Сбербанк собираются создать авиакомпанию. Она может войти в пятерку крупнейших в России

Правительство дало поручение Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок. Об этом 18 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники в госбанках.

Поручение якобы было дано еще в начале 2018 года, сейчас уже прорабатывается бизнес-план и предлагаются варианты по составу акционеров. Пока точно неизвестно, кто, кроме ВТБ и Сбербанка, может войти в капитал новой компании. Ее пассажиропоток должен составить 6-10 млн человек в год. Отметим, сейчас в России всего две авиакомпании перевозят более 10 млн пассажиров ежегодно — это «Аэрофлот» и S7 Group.

Как выяснили «Ведомости», консультантом проекта стала компания Bain & Company. ВТБ и Сбербанк заключили с ней договоры на консультационные услуги на 55,47 млн рублей каждый.