Suzuki отзывает в России мотоциклы: они могут протекать

ООО «Сузуки Мотор Рус» объявило об отзыве мотоциклов. Сразу у нескольких моделей обнаружили дефект в конструкции уплотнителя топливного насоса.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 42 мотоцикла Suzuki моделей DL650 (WC70), GSX-S750 (W50) и GSX-R100/RA/RZA (WDM0), проданные c июня 2017 года по настоящее время. Из-за неправильной конструкции при установке топливного насоса уплотнительное кольцо может замяться, и его уплотнительные свойства снизятся. В худшем случае это приведет к утечкам топлива.

Мотоциклы, VIN-код которых попал в опубликованный на сайте Росстандарта список, нужно предоставить в ближайший дилерский центр. Там на них заменят уплотнительное кольцо топливного насоса. Работы выполнят бесплатно для владельцев.