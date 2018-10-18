Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин на 8% по итогам января - сентября

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили в сентябре 2018-го 33,8 тысячи машин, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2017 года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 17 октября. Для сравнения, темпы роста в августе оценивались в 4,5%.

Всего за девять месяцев 2018-го предприятия собрали 271 600 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 7,6% больше показателя за восемь месяцев 2017-го. При этом темпы роста значительно снизились — по итогам трех кварталов прошлого года они составляли 25%.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Итоги продаж новых машин в Северной столице пока не подведены. На российском рынке в сентябре 2018-го был реализован 157 371 автомобиль, что на 6,2% больше, чем в прошлом году, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).