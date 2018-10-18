Река Лубья в Петербурге окрасилась в серый, а Славянка запахла химией и покрылась пленкой

Загрязнение двух рек в разных районах Петербурга констатировали днем 18 октября экологи. Первая – Славянка, загрязнение увидели в Невском районе. Вторая — Лубья, протекающая по соседнему Красногвардейскому.

Как сообщили «Фонтанке» в департаменте Росприроднадзора по СФЗО, Славянка покрылась тонкой пленкой в районе Рыбацкого, и пятно тянется в сторону Колпино. Вода в реке издает резкий химический запах. В настоящее время специалисты разбираются, что случилось с водной артерией.

О второй загрязненной реке нашему изданию рассказал читатель. По его словам, Лубья, протекающая на территории Красногвардейского района и впадающая в Охту, стала серой.

Фото: Читатель "Фонтанки" Иван Иванов

Напомним, накануне жители северных районов Петербурга пожаловались на резкий химический запах от канализаций. Дышать стало трудно жителям Приморского, Выборгского и Калининского районов. В Водоканале пообещали предоставить результаты анализов проб с Северной станции аэрации и канализационной станции «Пискаревская» утром 18 октября. На момент публикации новости результаты предоставлены не были.