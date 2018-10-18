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Происшествия
18.10.2018 12:05
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Стрелку из Керчи назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу

Следователи продолжают работать в крымском учебном заведении, в котором подозреваемый Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство и устроил массовое убийство.

«Следственной группой центрального аппарата СК России завершен первичный осмотр места происшествия. Установлено точное количество погибших – 20 человек (включая Рослякова), все они опознаны. Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову», – сообщает 18 октября Следственный комитет России. 

Отметим, СК, судя по всему, опубликовал устаревшие данные о жертвах — 18 октября стало известно, что еще одна девушка скончалась в больнице, таким образом, общее количество погибших достигло 21 человека (включая Рослякова). 

Кроме того, были проведены обыски в домах родственников молодого человека, включая съемную квартиру, где он проживал со своей матерью. Следователи допросили директора колледжа, а также очевидцев произошедшего.

Справка:

Восемнадцатилетний студент 4 курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.

При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом»

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