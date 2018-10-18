В Финляндии построят новый паром для маршрута Хельсинки — Таллин за 250 млн евро

Эстонский паромный перевозчик AS Tallink Group подписал с верфью города Раума Rauma Marin Constructions Oy договор о намерениях по строительству нового экологичного пассажирского судна для маршрута между Хельсинки и Таллином. Об этом сообщает пресс-служба RMC.

Стоимость парома — 250 млн евро. Заказчик получит его в конце 2021 года.

Tallink Shuttle станет самым крупным пассажирским судном, построенным на верфи Раума. Оно будет рассчитано на 2800 человек.

Ранее на верфи построили четыре и спроектировали два парома для эстонского перевозчика. Последний из них — Baltic Queen – обслуживает маршрут Таллин — Стокгольм.