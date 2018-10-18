Кадр дня: Сечин показал зубы вампира

Кадр из видео/tvrain.ru

Шутка главы «Роснефти» претендует на первые позиции в топах мемов этого года. В чувстве юмора Игорю Сечину отказать сложно.

Кадры с дурашливым поведением Сечина опубликовал 18 октября «Дождь». Шесть секунд закулисья встречи Владимира Путина с египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси дали широкое поле для появления фотожаб и прочих мемов. В ожидании глав государств Игорь Сечин и министр транспорта Евгений Дитрих решили отвлечься на освежающие конфетки, которые идеально подошли в роли клыков. Дитрих и присутствовавший там же директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев оценили шутку.

По данным пресс-службы Кремля, переговоры Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси состоялись 17 октября. Они обсудили совместные проекты, конфликт в Сирии, ситуацию в Ливии и возобновление авиасообщения между странами, а также подписали договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Во время выступления Путин почтил память погибших в Керчи, а также после переговоров прокатил президента Египта на автомобиле «Аурус» проекта «Кортеж».

Что касается чувства юмора Сечина, его СМИ уже отмечали. Например, на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году глава «Роснефти» пошутил по поводу американских санкций: «По информации СМИ, конгресс США также внимательно следит за нашей работой и приступил к обсуждению нового раунда санкций как раз на момент проведения форума в Петербурге. Надеюсь, мы никого не разочаруем».

В том же году, кстати, Путин пошутил о самом Сечине. На встрече с бизнесменами в Кремле он заявил, что пора расходиться – а то глава «Роснефти» Игорь Сечин и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков не успеют договориться. Отметим, договоренность завершилась тем, что компания «Башнефть», некогда принадлежавшая «Системе», перешла «Роснефти».