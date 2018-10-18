В больнице умерла еще одна жертва керченского стрелка

Количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка. В больнице утром 18 октября умерла пострадавшая девушка.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на ТАСС.

На месте происшествия погибли 19 человек, еще двое скончались в больницах.

Напомним, около полудня 17 октября четверокурсник Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Юноша погиб, его тело нашли в учебном заведении — в библиотеке.

По факту возбуждено уголовное дело: сначала его квалифицировали по статье «Теракт», позже изменили на «Убийство, совершенное общеопасным способом».

В Крыму с сегодняшнего дня объявлен траур.