В больнице умерла еще одна жертва керченского стрелка
Количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка. В больнице утром 18 октября умерла пострадавшая девушка.
Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на ТАСС.
На месте происшествия погибли 19 человек, еще двое скончались в больницах.
Напомним, около полудня 17 октября четверокурсник Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Юноша погиб, его тело нашли в учебном заведении — в библиотеке.
По факту возбуждено уголовное дело: сначала его квалифицировали по статье «Теракт», позже изменили на «Убийство, совершенное общеопасным способом».
В Крыму с сегодняшнего дня объявлен траур.