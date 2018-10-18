Петростат: Петербуржцы стали оставлять больше денег в магазинах и ресторанах

С января по сентябрь 2018 года жители Северной столицы потратили в магазинах 1,015 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 17 октября.

По итогам девяти месяцев траты на продукты питания упали к прошлому году на 1,7%, до 344,9 млрд рублей. Экономия на еде компенсировалась ростом расходов на непродовольственные товары — на 6,1%, до 670,9 млрд рублей.

Темпы роста розничного оборота незначительно замедлились в третьем квартале. Для сравнения, в первом полугодии показатель вырос на 3,4%.

Только в сентябре траты петербуржцев составили 115,7 млрд рублей, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее эксперты «Ромир» сообщили, что в сентябре за один поход в магазин жители Северной столицы тратили 668 рублей — это на 3,1% больше, чем в предыдущем месяце, но на 1,3% меньше, чем год назад.

Выручки рестораторов росли быстрее, чем у ретейлеров. Оборот общественного питания по итогам девяти месяцев вырос на 6,5%, до 57,8 млрд рублей. Только в сентябре петербуржцы потратили на еду вне дома 6,7 млрд рублей — на 3% больше, чем за тот же месяц годом ранее.