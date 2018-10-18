«Коммерсантъ» сообщил, что в аварии «Союза» виновата ошибка при сборке. В Роскосмосе от комментариев отказались
Ракета-носитель «Союз-ФГ» могла потерпеть крушение из-за ошибки, которая была допущена в ходе сборки в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур. Об этом 18 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в Минобороны.
«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», – заявил собеседник издания.
Отметим, ранее в Роскосмосе называли в качестве возможной причины аварии даже саботаж, а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил о «космонавте со сверлом». Сегодня в Роскосмосе заявили, что отказываются от любых комментариев по этому поводу до окончания расследования. Его предварительные итоги обещали обнародовать до конца недели.
Справка:
11 октября во время запуска ракеты «Союз» с экипажем на борту произошла экстренная ситуация, из-за которой космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, которые летели на МКС, совершили аварийную посадку. Вторая попытка доставки их на МКС может состояться в следующем году. В России была создана специальная комиссия для расследования произошедшего. 15 октября она заявила, что причиной крушение ракеты «Союз ФГ» мог стать саботаж. Ранее сообщалось, что авария произошла после сброса системы аварийного спасения.