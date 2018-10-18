«Коммерсантъ» сообщил, что в аварии «Союза» виновата ошибка при сборке. В Роскосмосе от комментариев отказались

Ракета-носитель «Союз-ФГ» могла потерпеть крушение из-за ошибки, которая была допущена в ходе сборки в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур. Об этом 18 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в Минобороны.

«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», – заявил собеседник издания.

Отметим, ранее в Роскосмосе называли в качестве возможной причины аварии даже саботаж, а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил о «космонавте со сверлом». Сегодня в Роскосмосе заявили, что отказываются от любых комментариев по этому поводу до окончания расследования. Его предварительные итоги обещали обнародовать до конца недели.