Молодые архитекторы Петербурга мечтают о музее эволюции и плавающем квартале

Ленстройтрест

Завершен прием заявок на открытый архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге.

Всего на конкурс допущены 169 проектов в 12 номинациях. В специальной номинации «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга», организованной при поддержке ГК «Ленстройтрест», участвуют 32 проекта.

За победу в конкурсе будут бороться студенты, проходящие обучение по архитектурным специальностям в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ), Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств и других вузах.

«Участие студентов в профессиональных конкурсах наравне с практикующими архитекторами – это хороший опыт для начинающих специалистов. Они учатся правильно организовывать рабочий процесс, четко следовать техническому заданию, выполнять различные требования, предъявляемые к выполнению проектных работ. В будущем полученные навыки помогут грамотно совмещать креативный подход и смелые архитектурные решения с требованиями заказчиков – девелоперов, которые воплощают эти идеи в жизнь», – считает Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест».

«Для организаторов конкурса было принципиально важно, чтобы студенты приняли участие в борьбе за статуэтки победителей наряду с ведущими архитекторами. «Золотой Трезини» для такой интеграции был выбран не случайно. Ведь Доменико Трезини был не только первым главным архитектором Петербурга, но и первым преподавателем архитектуры в нашем городе, который обучал молодых зодчих по приказу Петра I. Один из его учеников, Михаил Земцов, впоследствии стал первым русским архитектором города на Неве. Возможно, именно в этом конкурсе впервые пробует свои силы студент, который в недалеком будущем не только догонит, но и превзойдет тех, кто сегодня определяет архитектурный облик Петербурга», – говорит председатель оргкомитета конкурса Павел Черняков.

Напомним, конкурс «Золотой Трезини» проходит в Северной столице впервые и назван в честь Доменико Трезини (ок. 1670-1734) – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Мероприятие организовано при поддержке дипломатического представительства этой страны в Санкт-Петербурге. Девиз конкурса – «Недвижимость как искусство» – созвучен философии ГК «Ленстройтрест».

Лауреатов конкурса определят при помощи тайного голосования, которое завершится 15 ноября. Победители будут объявлены 29 ноября 2018 года на церемонии награждения во дворце Трубецких-Нарышкиных.

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