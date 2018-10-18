Распродажа лайфхаков: петербургские студенты готовят школьников к ЕГЭ

Петербургские студенты-олимпиадники предложили помощь школьникам в подготовке к сдаче единого государственного экзамена. Авторы обещают участникам как минимум 80 баллов по выбранным предметам, подкрепляя свои слова историями успеха ребят, прошедших демоверсию программы.

Этой осенью в образовательном пространстве «Итальянская, 16» стартовала бесплатная бета-версия занятий по математике, информатике и русскому языку, которые собирают ребят из разных петербургских школ, лицеев и гимназий. Студент Санкт-Петербургского экономического университета, участник Фонда поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» Владислав Смирнов со своей командой разработал альтернативную программу по подготовке к ЕГЭ в Петербурге.

В основу занятий легла методика педагога Шаталова на опорных конспектах, которые позволяют изучить и повторить объемную программу предмета в сжатые сроки. Второй элемент в курсе подготовки — преподаватели. Вчерашние одиннадцатиклассники, студенты и магистранты обучают школьников и разбирают задачи на понятном для них языке. При этом преподаватели — победители и призеры олимпиад по профильным предметам.

В программу заложена технология обучения «перевернутый класс». Основная идея такого образования — смещение главенства от учителя к главенству ученика. Учитель предоставляет подкасты, водкасты и другие материалы по предметам для самостоятельного изучения дома. А на занятии с учеником закрепляют материал и разбирают ключевые моменты.

В дальнейшем проект станет примером молодежного социального предпринимательства: студенческая идея в сфере образования может приносить материальную прибыль, а новый подход в подготовке к экзаменам гарантирует высокие баллы в испытании выпускников школ и поможет при поступлении в вузы.

Проект проходит при поддержке Фонда «Будущие лидеры». Зарегистрироваться на занятие можно по ссылке.