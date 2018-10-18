Мама раненного из травматики на Оптиков подростка: Сосед просто шел мимо и искал повода

Мама раненного из травматического пистолета подростка рассказала свою версию событий, развернувшихся в ночь на воскресенье в Приморском районе. Как рассказала петербурженка «Фонтанке» 17 октября, мотивом жестокой расправы стала не громкость музыки, а ее репертуар.

– Сосед шел с другом мимо и просто искал, до кого «докопаться». Мой сын и его друзья слушали музыку тихо, с телефона, в протоколе есть свидетельства соседей, у которых тем вечером были открыты окна. Этому 33-летнему мужчине, когда он проходил мимо со своим другом, не понравился репертуар. Он так и спросил: «Что за говно вы слушаете?», – процитировала Оксана.

Женщина рассказала, что сразу после этой реплики сосед выхватил телефон из рук друга ее сына и бросил в лицо девочки из компании подростков.

– Мой сын сделал замечание, спросив, зачем он ломает их вещи. Тот ударил его в лицо кулаком. Мой ребенок не стал терпеть, завязалась драка, ее разняли. Причем разнимали как ребята из компании, так и друг напавшего.

После того, как конфликт, казалось бы, был исчерпан, сосед куда-то ушел. Видимо, домой за травматическим пистолетом.

– Вернувшись, он направил на моего сына пистолет и начал стрелять в лицо со словами «А вот так тебе понравится?», – рассказывает мать.

Юноша сейчас находится в больнице, напомним, он получил раны и синяки от 7 резиновых пуль, попавших в него. 14 октября в него стрелял сосед по двору домов на пересечении улиц Оптиков и Туристской. Изначально «Фонтанка» писала, что подросток пострадал из-за того, что компания слишком громко слушала музыку.