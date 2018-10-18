«Главстрой Санкт-Петербург» провел чемпионат «Долина героев»

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» совместно с ГБОУ школой №482 провела спортивно-развлекательный чемпионат «Долина героев». Мероприятие состоялось на территории жилого комплекса «Северная долина» и собрало более 500 гостей.

В минувшую субботу на стадионе школы № 482, расположенной в новом жилом районе «Северная долина», состоялся спортивно-развлекательный праздник «Долина героев», собравший более 500 гостей и участников. С лучшим временем испытания прошли: команда тхэквондистов, команда 6 "Б" класса и команда 11 "Б" класса. Физкультурно-оздоровительное мероприятие проводилось при поддержке компании «Главстрой Санкт-Петербург» и сети спортивных клубов «Спорт Индустрия».

Чемпионат организован в популярном международном формате гонки с этапами различной сложности и конфигурации. В «Долине героев» школьники в возрасте от 9 до 16 лет продемонстрировали свою ловкость и физическую подготовку, пройдя увлекательную полосу препятствий, состоящую из 8-ми этапов. Соревнования проводились в формате командных забегов на 6 человек.

На разных стадиях эстафеты юным атлетам было необходимо на скорость преодолеть участки трассы в надувном колесе, муляже лодки, со спортивным снарядом на плечах, проползти под барьерами, пройти по тонкой переправе и надувным помостам.

Соревнования включали в себя не только элементы эстафеты, но и военно-спортивные дисциплины.

Чемпионат позволил его участникам испытать свои спортивные навыки и смекалку, ощутить настоящий командный дух и стряхнуть с себя усталость от повседневных дел. Победителей и финалистов различных этапов гонки наградили памятными медалями.

Андрей Малеев, генеральный директор компании «Эксплуатация ГС-СПб»: «Для нас как для управляющей компании важно не только оказание качественных услуг по эксплуатации объектов, но и организация досуга наших жителей. Именно поэтому ежегодно мы проводим более 10 мероприятий как культурного, так и спортивного направления. Не так давно мы провели Спартакиаду и Кубок «Северной долины» по мини-футболу, каждое из которых собрало более 1000 участников и зрителей. Прошедший в минувшие выходные чемпионат «Долина героев» также продемонстрировал большой интерес к подобным мероприятиям со стороны наших школьников. В дальнейшем мы планируем сделать его ежегодным».

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