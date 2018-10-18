«Мост глупости» и его коллега с Боровой снова в строю: ночная охота прошла успешно

«Пока вы спали, меня посетил 158-й посетитель!» – рассказывает петербургский «мост глупости» в своём твиттере. За несколько часов до этого отметился его «коллега» с Боровой улицы.

Под мостом на Софийской улице в ночь на 18 октября не прошла, как водится, «Газель» соответствующей компании.

Фото: @FoolsBridge

Под железнодорожным путепроводом на Боровой вечером встала фура, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Грамотно трак остановил, что дальше не полез. Видимо, по навигатору шел, и тут такой облом», – отмечает Константин. Напомним, этот путепровод вошёл в составленный «Фонтанкой» список собратьев «моста глупости», а в июле его воспели в стихах за победу над бетономешалкой.

«Мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014-м. Количество однотипных аварий сделало его мемом: сначала над ним повесили растяжку с предупреждением: «Опасно! Низкий мост. «Газель» не проедет!». Затем у него появился твиттер со счётчиком аварий. Альтернативный подсчёт ведёт сайт «Газель» не пройдёт», по его данным, число ДТП перевалило за 164.

Городские власти активно взялись за мост на Софийской после того, как юбилейная 150-я «Газель» застряла там аккурат в День города 27 мая. Целый ряд мер по снижению аварийности оказался более-менее эффективен: ДТП стало заметно меньше.