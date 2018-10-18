Глава Крыма: Стрелок из Керчи мог действовать не один

Учащемуся керченского колледжа, устроившему массовое убийство, мог кто-то помогать планировать преступление.

«То, что он [предполагаемый стрелок] на месте один действовал — это понятно, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку осуществить не мог», – цитирует 18 октября главу Крыма Сергея Аксёнова «Говорит Москва» со ссылкой на ТАСС.

Ранее он также рассказал, что молодой человек не был замечен в религиозных сектах. Кроме того, предполагаемого преступника всегда характеризовали положительно.

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев заверил, что сейчас на полуострове усилены меры безопасности. Территория политехнического колледжа, где вчера произошли взрыв и стрельба, все еще оцеплена.