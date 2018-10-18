Происшествия
Глава Крыма: Стрелок из Керчи мог действовать не один
Учащемуся керченского колледжа, устроившему массовое убийство, мог кто-то помогать планировать преступление.
«То, что он [предполагаемый стрелок] на месте один действовал — это понятно, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку осуществить не мог», – цитирует 18 октября главу Крыма Сергея Аксёнова «Говорит Москва» со ссылкой на ТАСС.
Ранее он также рассказал, что молодой человек не был замечен в религиозных сектах. Кроме того, предполагаемого преступника всегда характеризовали положительно.
Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев заверил, что сейчас на полуострове усилены меры безопасности. Территория политехнического колледжа, где вчера произошли взрыв и стрельба, все еще оцеплена.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4 курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, жертвами инцидента стали 19 человек, кроме того, 53 человека получили ранения.
При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом».