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Происшествия
18.10.2018 11:09
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Глава Крыма: Стрелок из Керчи мог действовать не один

Учащемуся керченского колледжа, устроившему массовое убийство, мог кто-то помогать планировать преступление.

«То, что он [предполагаемый стрелок] на месте один действовал — это понятно, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку осуществить не мог», – цитирует 18 октября главу Крыма  Сергея Аксёнова «Говорит Москва» со ссылкой на ТАСС. 

Ранее он также рассказал, что молодой человек не был замечен в религиозных сектах. Кроме того, предполагаемого преступника всегда характеризовали положительно. 

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев заверил, что сейчас на полуострове усилены меры безопасности. Территория политехнического колледжа, где вчера произошли взрыв и стрельба, все еще оцеплена.

Справка:

Восемнадцатилетний студент 4 курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, жертвами инцидента стали 19 человек,  кроме того, 53 человека получили ранения.

При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом».

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