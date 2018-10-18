СМИ: Афон хочет отмежеваться от Константинополя. Священный Кинот готовит обращение к Москве, что решение о разрыве его не касается

Священный Кинот горы Афон готовит заявление о том, что разрыв Русской православной церкви с Константинополем не касается Святой Горы. Монастыри, говорится в документе, не являются частью Вселенского патриархата.

Об этом 18 октября пишет издание Znak.com со ссылкой на неназванный источник в «российских православных кругах, поддерживающих тесные контакты с Афоном». Источник ссылается на проект подготовленного, но пока не обнародованного обращения к Московскому патриархату, в котором говорится: жесткое решение о приостановке евхаристического общения «никак не может относиться к Афону и живущим там представителям Русской церкви».

«Афон в административном отношении не подчиняется Константинопольскому патриарху, который не является правящим архиереем Афонской автономии, а лишь ее духовным отцом, – цитирует издание текст этого обращения. – То есть по уставному статуту Афона, который входит в Конституцию Греческой республики и Евросоюза, Афон — это самоуправляемая часть (автономия) Греции, управление которой осуществляется двадцатью афонскими монастырями, а именно собором игуменов, а в перерыве между соборами официальными представителями главенствующих монастырей».

По этой причине, пишет Священный Кинот, православные храмы и монастыри Афона — Афонские, а не Константинопольские, и их клирики не являются клириками Константинопольской патриархии.

«Всякое противное заявление является проявлением невежества и незнания в сфере канонического церковного права и особого церковного статуса афонской автономии и является антиканоническим», — добавляют афониты.

Между тем клирики и миряне РПЦ до сих пор ждут разъяснений по поводу поездок на Афон. Накануне столь обсуждаемую тему прокомментировал один из иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата – митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич). Он назвал паломничества второстепенным деланием для христианина.

«В древности паломничества были сопряжены с множеством опасностей, они действительно являлись особым подвигом, – отметил украинский митрополит, слова которого приводит издание «Православная жизнь». – Но теперь, когда к нашим услугам все блага научно-технического прогресса, паломничества, к сожалению, могут превратиться в обычную увеселительную поездку, в такой себе комфортный «круиз по святым местам»».

«Господу не нужны наши тусовки и селфи. Он, Всемилосердный, долготерпит, наблюдая наши игры в духовность. Обмануть Его нельзя», – обращается владыка к любителям путешествий, в том числе на Афон.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил прессе, что члены Русской церкви смогут ездить на Афон как туристы, но участвовать в таинствах — исповедоваться, причащаться, служить вместе с местными священниками — им будет нельзя.