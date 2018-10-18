ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

ГК «Эталон»

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал корпуса 6.1, 6.3 и 7.1 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.

Оформить ипотечный кредит банка ВТБ (ПАО) можно при условии внесения первоначального взноса от 10%. Срок кредитования до 30 лет, сумма кредита от 600 тыс до 60 млн рублей. Процентная ставка при условии комплексного страхования составит от 9,1%.

При покупке новостройки при условии внесения первоначального взноса от 30% возможно одобрение ипотечного кредита по 2-м документам по программе «Победа над формальностями», при этом ставка ипотечного кредита составит от 8,9%. Срок кредитования до 30 лет, сумма кредита от 600 тыс до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

ЖК «Охта Хаус» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных.

В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Скоростные бесшумные лифты, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты – дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни. Завершение строительства жилых корпусов запланировано на I квартал 2021 года.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/