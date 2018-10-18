Куратор расследования пожара в «Зимней вишне» и теракта в Петербурге возьмет под контроль дело о массовом убийстве в Керчи

Специальная группа будет расследовать уголовное дело о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже. Мотивы открывшего стрельбу и устроившего взрыв студента Рослякова будет выяснять руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Сергей Голкин. Об этом 18 октября сообщает «Коммерсантъ».

В послужном списке Голкина сразу несколько резонансных дел. В частности, он расследовал взрыв в метрополитене Петербурга, теракт на борту российского самолета над Синайским полуостровом, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, а также дело банды киллеров бывшего краснодарского депутата Сергея Зиринова.

Помимо этого расследование массового убийства в Керчи находится на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, а директор ФСБ Александр Бортников направил на полуостров специалистов ведомства по терактам.

Восемнадцатилетний студент 4 курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. От ранений погибли 19 человек. При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом».