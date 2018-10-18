В 2018 году на платных парковках в Петербурге собрали 48 млн рублей

К октябрю 2018 года платные автостоянки принесли в бюджет города 48 млн рублей. Об этом на заседании транспортной коллегии 18 октября рассказал директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» Владислав Бакулин.

2 млн рублей принесло оформление месячных и годовых абонементов; 2,4 млн рублей бюджет заработал от оформления разрешений на парковку для местных жителей и 43,7 млн рублей — от почасовой оплаты. При этом загружены стоянки в среднем были на 52%. Бакулин подчеркнул, что возможностью не платить за парковку петербуржцы стали пользоваться на 30% реже. По данным на 20 сентября центр управления парковками составил 139 тыс. проектов постановлений об административном правонарушении.

«Фонтанка» не раз писала о том, что платные парковки, несмотря на все усилия правительства, остаются бесплатными. За последние 3 года сумма не оплаченных штрафов превысила 1,78 миллиарда рублей.