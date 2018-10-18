Новый губернатор Хабаровского края поручил продать правительственную яхту. На судно в год тратили 600 тысяч рублей из бюджета

Яхту «Виктория» стоимостью около миллиона долларов распорядился продать губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Судно находится на балансе правительства региона около восьми лет.

Как 18 октября пишет РБК со ссылкой на ТАСС, содержание яхты, которая хранится на местном судостроительном заводе, обходится бюджету в 600 тысяч рублей в год. «Виктория» произведена в Тайване, длина судна 22 метра, ширина — шесть. На борт «Виктория» может принять 14 пассажиров и двух членов экипажа.

«Губернатор Фургал посчитал яхту ненужным приобретением и поручил продать ее», — сказал представитель правительства.

Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края 28 сентября. На выборах он выдвигался от ЛДПР. Во втором туре, который прошел 23 сентября, Фургал набрал 69,57% избирателей, а его соперник Владислав Шпорт от «Единой России»— 27, 97%.