Редкое октябрьское тепло покидает Финляндию. Следующая неделя принесет снег

На смену рекордно тёплой для октября погоде в Финляндии вскоре придёт настоящая осень — с похолоданием, дождями и даже снегом.

По прогнозу Метеорологического института Финляндии, температура начнёт понемногу снижаться, и на следующей неделе в Суоми придут ливни и сильный ветер, пишет Ilta-Sanomat.

Уже 18 октября, в четверг, температура на самом севере страны едва ли поднимется выше +5 градусов Цельсия, на юге обещают до +12. На выходных в Хельсинки будет +9.

В понедельник похолодание продолжится, придут заморозки, а мокрый снег возможен уже в центральных регионах Суоми. На севере первый снег уже был — 25 сентября, так что зимние осадки на следующей неделе для местных жителей не будут удивлением.