«Мёртвые» пробки на Московском шоссе породило смертельное ДТП: «Калина» влетела в стоящие машины

ДТП со смертельным исходом утром спровоцировало плотные пробки на Московском шоссе в Петербурге утром 18 октября. Причиной стал пресловутый наезд на стоящие транспортные средства. Вообще, отмечают горожане, этот участок трассы – гиблое место. Например, месяц назад здесь же погиб мужчина-пешеход, а меньше двух недель назад в нескольких километрах отсюда – женщина-пассажирка, причём при похожих обстоятельствах.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, на 685-м километре автодороги М-10 «Россия», то есть на пересечении Московского шоссе и Курьерского проезда (Пушкинский район города), сначала произошла авария без пострадавших. Столкнулись «Пежо» и фургон. Через несколько минут, около 5:10, в участников ДТП въехала «Лада Калина», двигавшаяся со стороны области к кольцевой. На месте погиб один из водителей – участников первого ДТП.

Данный участок дороги не освещён. Дорожное покрытие было сухое.

Подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Андрей отмечает, что водители первых двух автомобилей вышли из машин и были на проезжей части в тёмное время без светоотражающих жилетов. «Проезжал мимо них в 4:50, даже знаков выставлено не было», – отмечает Алексей.

Начиная с 7 часов утра сервис «Яндекс.Пробки» сообщает о заторах на Московском шоссе. Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», пробка в города достигает почти 7 километров, из города, от КАД – почти 6 километров, а скорость в них большей частью составляет 2-3 км/ч.

По словам очевидцев, проезд есть только по одной полосе в обе стороны. «Стоялово лютое. Вышел в 6:50, уже 8:15, а ещё до «Ленты» не доехал, – рассказывает Ваня в «ДТП и ЧП». – UPD: в 8:35 прибыл в Купчино. Жесть». «Ребёнок на остановке отстоял почти два часа. За это время приехал один 196, в который она не влезла. В итоге вернула её домой. Полная жесть», – вторит Анна. «Объезжайте по Софийке! – советует Аня. – Я с Ленсоветовского в 6:28 выехала, к 7:51 была только у места аварии. Стоит всё мёртво».

«Идём пешком, [автомобили] встали без движения, – пишет Лена. – Кажется, сейчас пешеходов больше, чем машин».

«Это место сами гаишники «долиной смерти» называют. Ровная дорога, а ДТП куча», – отмечает Михаил. Особенно опасно Московское шоссе для пешеходов (в том числе тех, которые несколько минут назад находились за рулём, но вышли на проезжую часть). В начале года, за 15 дней января, на дороге погибли шесть пешеходов. ГИБДД тогда назвала ситуацию критической. Правда, после этого число ДТП с пешеходами там снизилось, но не прекратилось. Например, 19 сентября на 684-м километре шоссе, то есть в километре от сегодняшней аварии, мужчину, перебегавшего дорогу, переехали сразу две машины.

Нынешнее ДТП продолжает целую серию трагических наездов на стоящее транспортное средство. Особенно велика вероятность такого на скоростных трассах, где сложно сбросить скорость до нуля, даже если дистанция большая. При этом часто страдают люди, находящиеся в салоне или рядом с автомобилем на проезжей части, поэтому ГИБДД и дорожники настоятельно рекомендуют в случае вынужденной остановки выставить знак и уйти за ограждения.

7 октября на 669-м километре трассы «Россия», «МАН» наехал на грузовик и легковушку, которые чуть ранее попали в ДТП. Погибла женщина, двое мужчин, разговаривавших на проезжей части, получили тяжелые травмы.

Ночью 6 октября на Приморском проспекте мужчина-водитель был сбит на дороге мотоциклистом, когда вышел из машины выставить знак аварийной остановки (фото).

25 сентября 471-м километре федеральной скоростной автодороги М-11 «Столица» (Москва – Санкт-Петербург) в Новгородской области водитель фуры врезался в стоящую маршрутку (фото), хотя видел её. Погибли две пассажирки маршрутки.

18 сентября на севере КАД фура влетела в стоящие из-за столкновения легковушку и грузовик с сухой цементной смесью – удар спровоцировал взрыв этой смеси. Умер водитель фуры. Это ДТП попало на видео.

7 августа также на севере КАД погиб водитель пассажирского автобуса. Он остановился из-за мелкого ДТП, вышел осмотреть повреждения и был сбит легковушкой. Видеорегистратор очевидца зафиксировал этот момент: на записи видно, как страшно подлетает в воздух человек, и его перекидывает за отбойник.

17 июля на ЗСД был сбит водитель, который вышел из машины, чтобы поднять улетевший с грузовика кусок пенопласта. В то же время на КАД «Форд Транзит» врезался в остановившуюся «Ладу Весту», в результате в «Ладе» погибла женщина и тяжело пострадал мужчина.

19 июня на КАД цементовоз влетел в «Дэу Матиз» и «Тойоту Камри», вставшие из-за пробитого колеса. «Матиз» оказался почти полностью под грузовиком, пассажир скончался. ДТП попало на видео.

В начале мая также на КАД у другого «Матиза» лопнуло колесо. Очевидцы остановились, чтобы помочь, и в них влетела «Шкода Фабия». Один человек, спасавший женщин и детей, погиб, другой попал в реанимацию.