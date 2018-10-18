Происшествия
Правительство Крыма опубликовало список погибших при нападении на колледж в Керчи. В нем 19 фамилий
Список погибших при нападении на Политехнический колледж в Керчи опубликовало правительство Крыма 18 октября. В нем девятнадцать фамилий, двадцатым погибшим является открывший стрельбу Владислав Росляков.
По официальной информации, при стрельбе и взрыве скончались:
Сергей Александрович С. 2003 года рождения
Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
Владислав Евгеньевич В. 2003 года рождения
Алина Сергеевна К. 2002 года рождения
Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
Руден Ришатович Д. 2001 года рождения
Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
Никита Данилович Ф. 2002 года рождения
Данил Игоревич П. 2002 года рождения
Дарья Александровна Ч. 2002 года рождения
Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения
Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
В правительстве уточнили, что пятнадцать человек были студентами колледжа. Также погибли шестеро взрослых. По данным Следственного комитета, все жертвы нападения скончались от огнестрельных ранений.
На полуострове объявлен трехдневный траур.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4 курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал общее количество погибших и раненых в Керченском политехническом колледже. При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом».