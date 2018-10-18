Правительство Крыма опубликовало список погибших при нападении на колледж в Керчи. В нем 19 фамилий

Список погибших при нападении на Политехнический колледж в Керчи опубликовало правительство Крыма 18 октября. В нем девятнадцать фамилий, двадцатым погибшим является открывший стрельбу Владислав Росляков.

По официальной информации, при стрельбе и взрыве скончались:

Сергей Александрович С. 2003 года рождения

Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения

Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения

Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения

Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения

Владислав Евгеньевич В. 2003 года рождения

Алина Сергеевна К. 2002 года рождения

Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения

Руден Ришатович Д. 2001 года рождения

Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения

Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения

Никита Данилович Ф. 2002 года рождения

Данил Игоревич П. 2002 года рождения

Дарья Александровна Ч. 2002 года рождения

Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения

Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения

Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения

Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения

Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

В правительстве уточнили, что пятнадцать человек были студентами колледжа. Также погибли шестеро взрослых. По данным Следственного комитета, все жертвы нападения скончались от огнестрельных ранений.

На полуострове объявлен трехдневный траур.