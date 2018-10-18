Турция потеряла «Око Стамбула». Умер фотограф Ара Гюлер

Знаменитый фотожурналист армянского происхождения Ара Гюлер, прозванный «Оком Стамбула», умер в Турции в возрасте 90 лет. Об этом 18 октября сообщило издание Daily Sabah.

Гюлер скончался вечером 17 октября в отделении интенсивной терапии от сердечного приступа. Известно, что фотограф страдал от почечной недостаточности и посещал клинику три раза в неделю.

Ара Гюлер был самым известным турецким фотографом. Карьеру Гюлер начал в 1950 году. Его прозвали «Оком Стамбула», поскольку фотографу удалось передать повседневную жизнь города на двух континентах. Гюлео также известен черно-белыми фотографиями Стамбула.