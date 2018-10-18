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18.10.2018 08:56
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Полиция нашла петербуржца, пустившего семь пуль в подростка из-за громкой музыки во дворе

Полиция нашла мужчину, который обстрелял шумного подростка в одном из дворов Приморского района Петербурга. Травматический пистолет в качестве метода воспитания использовал 33-летний сосед. 

Расплата за громкую музыку наступила во дворе дома №45, корпус 1, по  Оптиков 15 октября после полуночи. Подростки никак не могли разойтись по домам и упорно заучивали свой плейлист, судя по всему, с помощью беспроводной колонки. Первое замечание им сделали двое высоких молодых людей в спортивных костюмах за 20 минут до 11 вечера. Попросили убавить звук, юноши не стали спорить и подчинились. Однако через какое-то время мальчики забыли о предупреждениях и снова включили любимые песни на весь двор. 

Тогда старшие вернулись. На сей раз один из них – 33-летний житель соседнего дома, не стал размениваться на слова и приступил к действиям – выстрелил не менее 9 раз в сторону 16-летнего меломана. Итог – рваная рана лица, раны и синяки от семи резиновых пуль на теле и конечностях.

Сосед с травматом задержан полицией, теперь он фигурант уголовного дела о хулиганстве с применением оружия. Пистолет он, кстати, предусмотрительно выкинул в Неву у Троицкого моста. Полиция намеревается найти и его.

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