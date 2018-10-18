Половина американских военных ждут масштабный конфликт в следующем году. Главные враги - Россия и Китай

Почти половина американских военнослужащих считают, что в 2019 году Соединенные Штаты будут участвовать в масштабной войне. Опрос провело издание Military Times.

Порядка 46 процентов респондентов уверены, что серьезная война с участием США случится уже в будущем году. В прошлом году такое мнение выразил 41 процент опрошеннных военных.

Еще 50 процентов военнослужащих полагают, что крупный вооруженный конфликт в следующем году их стране не грозит.

Что касается главных врагов, то американские военные традиционно выделили Россию и Китай. Россию выделили 71 процент респондентов и этот показатель вырос на 18 процентов по сравнению с 2017 годом. Китай главным врагом назвали 69 процентов опрошеннных, что на 24 процента больше, чем в прошлом году.