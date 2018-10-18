При крушении Су-27 на Украине погиб американский подполковник Неринг. СМИ узнали его позывной

При крушении истребителя Су-27 на Украине погиб американский подполковник Сэт Неринг с позывным «Джетро». Об этом 18 октября сообщает телеканал 360 со ссылкой на «Интерфакс».

Известно, что Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии. Вторым пилотом истребителя был полковник Иван Петренко, который также не выжил.

Самолет разбился 16 октября возле поселка Уланов в Винницкой области во время учений «Чистое небо-2018». По предварительной информации, сигналов бедствия истребитель не подавал, а пилоты отлично понимали друг друга, поскольку Петренко свободно говорил на английском языке. Очевидцы рассказали, что самолет начал резко терять высоту и пилоты увели его от жилых домов. Самолет базировался в Миргороде Полтавской области, там изъяли летную документацию. ВС ВСУ Украины сообщали, что машина находилась в исправном состоянии и прошла перед вылетом необходимые проверки.

Расследование проводят военная прокуратура Центрального региона Украины совместно с командованием ВВС США в Европе и Африке.

Совместные учения с НАТО «Чистое небо-2018» проходят на Украине с 8 по 19 октября в Винницкой и Хмельницкой областях.