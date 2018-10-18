Число погибших при нападении на колледж в Керчи увеличилось до 20 человек

Число жертв нападения на Политехнический колледж в Керчи увеличилось до двадцати человек. Об этом 18 октября сообщил заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

Как передает телеканал 360, чиновник рассказал, что «последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек». Тело в здании политехнического колледжа нашли спасатели.

Мельгазиев добавил, что все погибшие опознаны.

Восемнадцатилетний студент 4 курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал общее количество погибших и раненых в Керченском политехническом колледже. При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «теракт» на «убийство, совершенное общеопасным способом».