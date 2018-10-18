Аксенов: Утром возле каждого детского сада и школы в Керчи будут стоять по два автоматчика

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что безопасность детей в школьных и дошкольных учреждениях Керчи с утра 18 октября будут обеспечивать сотрудники Росгвардии. Из Симферополя для этого прислали сто человек.

Аксенов вышел к родственникам пострадавших после взрыва в политехническом колледже в Керчи и журналистам вечером 17 октября, сообщает Крыминформ. Он рассказал, что следственная группа смогла попасть в здание учреждения только в половину седьмого вечера, когда работы закончили взрывотехники. Аксенов утверждает, что преступник зашёл, стрелял и привёл в действие СВУ в одиночку.

Горожан в том числе волновал вопрос обеспечения безопасности детей в других образовательных учреждениях. Аксенов заверил, что отменять занятия в детских садах и школах не будут. Для этого к каждому учреждению утром в четверг приставят по два вооруженных сотрудника Росгвардии. «С утра автоматчики будут стоять возле каждой школы и детского сада», – заверил глава республики и добавил, что в ближайшее время вместе с родственниками погибших, психологами МЧС и священниками отправится в морг на процедуру опознания. Главной задачей он назвал выяснение мотивов поступка подозреваемого.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 10 человек из керченских больниц будут доставлены в Москву.