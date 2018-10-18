У Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло 18 октября ранним утром по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на глубине 44 километров в 240 километрах южнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 11,8.

По информации краевого главка МЧС, в населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.