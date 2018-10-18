Водоканал: Приборный контроль сброса химии на севере Петербурга не зафиксировал

ГУП Водоканал проводит проверку в двух точках в Петербурге после массовых жалоб горожан на резкий запах химии. Замеры проводят на Северной станции аэрации и на канализационной станции «Пискаревская».

Как рассказали «Фонтанке» на предприятии, приборный контроль в этих точках превышения концентрации каких-либо химикатов не зафиксировал. Поэтому говорить о попадании яда в канализацию в ГУПе считают преждевременным. Тем не менее, неприятный запах действительно ощущается. По словам представителя Водоканала, его можно сравнить с тем, как пахнет пропан.

Ранее читатели «Фонтанки» из Калининского, Выборгского, Приморского районов города пожаловались на резкий химический запах во дворах своих домов. По словам горожан, наиболее остро он ощущается возле канализационных люков. Источники его неизвестны, результаты проб Водоканала будут получены только к утру.