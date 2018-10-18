Скворцова: десять пострадавших при взрыве в Керчи планируется перевезти в Москву

Десять пострадавших при взрыве в колледже крымского города Керчь, которые находятся в тяжелом состоянии, планируется перевезти для лечения в столичные клиники. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Наша задача попытаться всех 10 пациентов эвакуировать в Москву. И сделать это в течение суток [с момента получения травм]", – сказала она.

Она пояснила, что пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, в коме, и сейчас врачи стараются их стабилизировать. Еще пять – в тяжелом, но стабильном состоянии, передает ТАСС.

Восемнадцатилетний студент 4 курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал общее количество погибших и раненых в Керченском политехническом колледже. Список жертв составляет 72 человека, погибших 18 и сам преступник.