СМИ: истребители коалиции США ошибочно нанесли удар по курдам в Сирии

По словам военно-дипломатического источника, два истребителя F-15 сил коалиции, возглавляемой в США, нанесли удар по формированию курдов в Сирии из-за непрофессионализма ВВС США.

«Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на «Исламское государство» (организация запрещена в России) курдскому формированию сегодня был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции. Погибло 6 курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения», — рассказал источник РИА Новости, пишет "Газета.ру".

По его словам, отсутствие координации действий со стороны сил США и курдского ополчения привело к срыву попытки наступления курдов и массовому дезертирству с занимаемого ими района.

«Все эти факты свидетельствуют о провале американской политики в Сирии, которая так же, как и в соседнем Ираке, не решает проблемы, а вместо этого создает новые для всего региона», — добавил он.

Источник также выразил уверенность в том, что имитация борьбы с террористами в районе сирийского населенного пункта Хаджин провинции Дейр эз-Зор используется американской стороной в качестве оправдания своего незаконного присутствия в стране.