Тарпищев: Никаких шансов на проведение Итогового теннисного турнира у Петербурга нет

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев скептически оценил шансы Санкт-Петербурга принять Итоговый турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Никаких шансов на проведение Итогового турнира у Петербурга нет. Контракт будет заключен на десять лет, скорее всего, турнир будет проходить в Азии», – цитирует Тарпищева ТАСС .

Ранее исполнительный директор турнира St. Petersburg Open Наталия Камельзон в своем инстаграме, что ее команда заполнила первоначальный бланк на проведение Итогового турнира ATP в Петербурге.

Ранее Северная столица также претендовала на проведение с 2019 года Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), но заявка проиграла китайскому Шэньчжэню.