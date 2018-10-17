Украина потребует экстрадиции вице-премьера Крыма Нахлупина

Прокуратура так называемой Автономной республики Крым потребует у РФ экстрадиции экс-депутата Верховной Рады Крыма Виталия Нахлупина, которого сегодня, 17 октября, задержали в Москве. Об этом сообщает телеканал "112. Украина" со ссылкой пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой АР Крым будут приниматься меры с целью обращения в компетентные органы Российской Федерации об аресте и последующей экстрадиции Нахлупина В. Г. в Украину для привлечения к ответственности за государственную измену", – заявил прокурор Гюндуз Мамедов.

Он обвиняет Нахлупина по ч. 1 ст. 111 УК Украины – государственная измена.

"В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что указанный депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым оказал помощь и содействие оккупации Крыма", – подчеркнул прокурор.

В частности, Нахлупина обвиняют в участии в принятии конституции Республики Крым и создании "нелегитимного государственного образования Республика Крым", призывах к участию в референдуме, который проводился там в марте 2014 года. Кроме того, позже он был избран в Государственный Совет Республики Крым как член регионального отделения партии "Единая Россия", что на Украине прокуроры также считают госизменой.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители задержали заместителя председателя совета министров Крыма Виталия Нахлупина по подозрению во взяточничестве.