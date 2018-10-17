На севере Петербурга Водоканал проверяет стоки после массовых жалоб горожан на запах химии

Жители Приморского, Выборгского и Калининского района жалуются на резкий запах химии вечером 17 октября. По предварительной информации, яд попал в канализацию и распространился на десятки километров.

Посты в соцсетях с жалобами на едкий запах и письма в редакцию «Фонтанки» поступают с Политехнической улицы, из микрорайона возле Чёрной речки и других мест. Все сходятся в одном – запах сильный, перехватывает дыхание, некоторые жалуются и на физическое недомогание, в частности головную боль.

В администрации Калининского района нашему изданию рассказали, что жаловались жители улиц Бутлерова и Верности. По предварительной информации от пресс-службы, сброс химии в канализацию произошёл в Приморском районе.

В пресс-службе администрации Приморского района эту информацию не подтвердили, однако и там через МЧС были переданы жалобы горожан, звонки поступали с улиц Туристская и Оптиков. Проверку по контрольным точкам проводит «Водоканал».

В ГУПе также подтвердили массовые жалобы. Чтобы проверить химический состав стоков, на Северной станции аэрации были взяты дополнительные пробы. Их результаты будут известны только к утру, уточнили в пресс-службе предприятия.

В пресс-службе регионального управления МЧС на звонок «Фонтанки» не ответили.