В Керчи убиты и ранены 72 человека. Следственный комитет назвал стрельбу в колледже происшествием

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал общее количество погибших и раненых в Керченском политехническом колледже. Список жертв составляет 72 человека. В соболезновании председателя СКР Александра Бастрыкина массовое убийство названо происшествием.

Как написал Аксенов в Facebook, в колледже погибли 18 человек и еще 53 получили ранения.

«Двенадцать из них находятся в тяжелом состоянии», – уточнил глава Крыма.

Ранее сообщалось о 19 погибших. Эта цифра учитывала предполагаемого автора массового убийства, студента Владислава Рослякова. Его тоже нашли в колледже с пулевым ранением в голову. Аксенов, вероятно, намеренно вычеркнул его из списка погибших, так как в эфире канала «Россия24» назвал Рослякова «редкостным подонком» и «нелюдем» и отказался считать его крымчанином.

Вечером 17 октября на сайте Следственного комитета опубликована реакция Александра Бастрыкина на массовое убийство. Он выразил «глубокие соболезнования родственникам погибших в результате происшествия в Керченском политехническом колледже».

Уголовное дело возбуждалось по статье 205 УК «Террористический акт», но в течение дня Следственный комитет переквалифицировал его на 105-ю УК «Убийство общеопасным способом».

Восемнадцатилетний студент 4 курса Владислав Росляков пришел в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Предположительно Росляков один из 150 имевшихся у него патронов использовал для себя.